T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;



Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,



Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,



Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;



Dava dosyalarının duruşma gününün 13/11/2023 günü olduğu,



Dava dosyalarının keşif gününün 20/10/2023 günü olduğu,



Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 04/10/2023



KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER



İLİ :ANKARA



İLÇESİ :KAHRAMANKAZAN