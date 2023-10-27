T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;
Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,
Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;
Dava dosyalarının duruşma gününün 13/11/2023 günü olduğu,
Dava dosyalarının keşif gününün 20/10/2023 günü olduğu,
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 04/10/2023
KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
İLİ :ANKARA
İLÇESİ :KAHRAMANKAZAN
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/535
|
İmrendi
|
131 ada 4 parsel
|
ERCAN BOZDAĞ-33460921660
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/537
|
İmrendi
|
124 ada 9 parsel
|
1- ALİ İHSAN KALKAN-22949716392
|
|
|
|
2- MURAT SOLAK-62413010670
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/539
|
İmrendi
|
124 ada 15 parsel
|
1- ALİ İHSAN KALKAN-22949716392
|
|
|
|
2- EREN ÖZ-21347138874
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/541
|
Kumpınar
|
108 ada 46 parsel
|
1- İPEŞ ŞAHİN-18943004672
|
|
|
|
2- SELCAN KOÇAK-12442164936
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/543
|
Kumpınar
|
110 ada 7 parsel
|
1- AKKIZ KOCABAŞ-13297172596
|
|
|
|
2- SELCAN KOÇAK-12442164936
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/545
|
Aydın
|
121 ada 18 parsel
|
SEYİT ŞABAN MİRASÇILARI-14287141110
|
|
|
|
1- AHMET ŞABAN-14254142294
|
|
|
|
2- FATMA KÖKEN-18475001668
|
|
|
|
3- MUSTAFA ŞABAN-14230143086
|
|
|
|
4- NURİYE EROL-16255075854
|
|
|
|
5- RABİYE ANKARA-10441269300
|
|
|
|
6- SADULLAH ŞABAN-14257142130
|
|
|
|
7- SATI ASLAN-18007017228
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/547
|
Satıkadın
|
220955 ada 5 parsel
|
SINIRLI SORUMLU KAHRAMANKAZAN SANAYİ ESNAFLARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
|
DOSYA NO
|
MAHALLE
|
ADA/PARSEL
|
MALİK
|
2023/549
|
Kumpınar
|
108 ada 39 parsel
|
1- SİBEL ÇETİNKAYA-15532121246
|
|
|
|
2-GAMZE ÇETİNKAYA-15553120518
|
|
|
|
MUHİTTİN ÖZTÜRK MİRASÇILARI-10228295560
|
|
|
|
3-DİLEK ÖZTÜRK-10198296512
|
|
|
|
4-ASUMAN ÖZTÜRK-54538584990
|
|
|
|
5-TURHAN ÖZTÜRK-10192296730
|
|
|
|
Muhittin oğlu ZAFER ÖZTÜRK MİRASÇILARI
|
|
|
|
6-GÖKMEN ÖZTÜRK-10183297012
|
|
|
|
7-NURHAYAT KÖROĞLU-27670947282
|
|
|
|
8-MURAT ÖZTÜRK-10177297240
|
|
|
|
9-MUHİTTİN ÖZTÜRK-10171297468
|
|
|
|
KAMİL ÖZTÜRK MİRASÇILARI
|
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10-KAMİLE ÖZTÜRK-10210296124
|
|
|
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11-FATMA AKGÜL-12211026038
|
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12-NEVZAT ÖZTÜRK-10204296352
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|
13-DOĞAN ÖZTÜRK-10195296676
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Basın No: ILN01917377