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Resmi İlanlar T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:02:00 -

T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;

Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

Kamulaştırma Kanunu 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Kahramankazan Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Dava dosyalarının duruşma gününün 13/11/2023 günü olduğu,

Dava dosyalarının keşif gününün 20/10/2023 günü olduğu,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 04/10/2023

KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

İLİ :ANKARA

İLÇESİ :KAHRAMANKAZAN 

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/535

İmrendi

131 ada 4 parsel

ERCAN BOZDAĞ-33460921660

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/537

İmrendi

124 ada 9 parsel

1- ALİ İHSAN KALKAN-22949716392

 

 

 

2- MURAT SOLAK-62413010670

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/539

İmrendi

124 ada 15 parsel

1- ALİ İHSAN KALKAN-22949716392

 

 

 

2- EREN ÖZ-21347138874

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/541

Kumpınar

108 ada 46 parsel

1- İPEŞ ŞAHİN-18943004672

 

 

 

2- SELCAN KOÇAK-12442164936

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/543

Kumpınar

110 ada 7 parsel

1- AKKIZ KOCABAŞ-13297172596

 

 

 

2- SELCAN KOÇAK-12442164936

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/545

Aydın

121 ada 18 parsel

SEYİT ŞABAN MİRASÇILARI-14287141110

 

 

 

1- AHMET ŞABAN-14254142294

 

 

 

2- FATMA KÖKEN-18475001668

 

 

 

3- MUSTAFA ŞABAN-14230143086

 

 

 

4- NURİYE EROL-16255075854

 

 

 

5- RABİYE ANKARA-10441269300

 

 

 

6- SADULLAH ŞABAN-14257142130

 

 

 

7- SATI ASLAN-18007017228

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/547

Satıkadın

220955 ada 5 parsel

SINIRLI SORUMLU KAHRAMANKAZAN SANAYİ ESNAFLARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

DOSYA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

MALİK

2023/549

Kumpınar

108 ada 39 parsel

1- SİBEL ÇETİNKAYA-15532121246

 

 

 

2-GAMZE ÇETİNKAYA-15553120518

 

 

 

MUHİTTİN ÖZTÜRK MİRASÇILARI-10228295560

 

 

 

3-DİLEK ÖZTÜRK-10198296512

 

 

 

4-ASUMAN ÖZTÜRK-54538584990

 

 

 

5-TURHAN ÖZTÜRK-10192296730

 

 

 

Muhittin oğlu ZAFER ÖZTÜRK MİRASÇILARI

 

 

 

6-GÖKMEN ÖZTÜRK-10183297012

 

 

 

7-NURHAYAT KÖROĞLU-27670947282

 

 

 

8-MURAT ÖZTÜRK-10177297240

 

 

 

9-MUHİTTİN ÖZTÜRK-10171297468

 

 

 

KAMİL ÖZTÜRK MİRASÇILARI

 

 

 

10-KAMİLE ÖZTÜRK-10210296124

 

 

 

11-FATMA AKGÜL-12211026038

 

 

 

12-NEVZAT ÖZTÜRK-10204296352

 

 

 

13-DOĞAN ÖZTÜRK-10195296676

 #ilangovtr

Basın No: ILN01917377