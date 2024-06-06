T.C. KAHRAMANKAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2023/403 Esas

06/05/2024

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Maliye Hazinesi tarafından gaipliği istenilen; Ankara ili Kahramankazan ilçesi Aşağıkaraviran köyünde bulanan 193 ada 104 parsel (eski 2406 parsel) sayılı taşınmaz maliki olan Gazi'ye tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, maliki Gazi'nin bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/403 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : GAZİ

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr

Basın No: ILN02042918