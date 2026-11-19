Dosya No: 2026/469

" Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma '' suçundan, Ünal ve Fadime Oğlu, 10/02/2001 Çekerek Doğumlu Müşteki Mustafa AKBAŞ şikayeti üzerine Sanık Yusuf YALÇINKAYA hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık Yusuf YALÇINKAYA hakkında neticeten 6.200,00 TL adli para cezası ve 3 ay süre ile sürücü belgesinin geri alınması güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup verilen iş bu hükmün, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca mahkememize İTİRAZ yolu açık olmak üzere (süresinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşeceğinin veyahut itiraz edilmesi halinde dosyanın duruşma açılarak ve genel yargılama usulüne göre görüleceğinin ve karara sanık tarafından itiraz edilmesi durumunda basit yargılama usulüne özgü indirim hükmünden yararlanılamayacağının kararın tebliği ile ihtar olunur.

Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen müştekinin bulunamaması ve Mahkememiz ilamının kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince müşteki Mustafa AKBAŞ'ın ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02598917