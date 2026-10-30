T.C. KAHRAMANKAZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. KAHRAMANKAZAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
" Hakaret '' suçundan, Ünal ve Fadime Oğlu, 10/02/2001 Çekerek Doğumlu Mustafa AKBAŞ, hakkında yapılan yargılama sonunda;
Sanık Mustafa AKBAŞ dosyasında Katılan Savaş KAYA vekili av. Sema Nur ŞEKERCİ'nin Kahramankazan 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2026/150 esas 2026/375 karar sayılı ilamına karşı İstinaf Talep Dilekçesi vermiş olup,
Talebin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap hakkınız vardır.
Ancak yapılan bütün araştırmalara rağmen sanığın bulunamaması ve istinaf talep dilekçesinin kendisine tebliğ edilememesi nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince sanık Mustafa AKBAŞ'ın ilanen tebliği ile hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02581035