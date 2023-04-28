T.C. KADİRLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/23 EsasKARAR NO : 2023/11

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2023 tarihli ilamı ile; mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, Mezkur gerekçeli karar tebliğ için Mustafa oğlu 1969 doğumlu, sanık AKİF GÜVENMEZ ve Selahaddin oğlu 1964 doğumlu sanık Ayşe Gülten AYDOĞAN'a tebliğe çıkarılmış ve adı geçenlerin dosyada yazılı adreslerine ulaşılamadığından, kolluk araştırması ve tüm aramalara rağmen de kendilerine ulaşılamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememizin yukarıda bahsi geçen gerekçeli karar ve hükmünün sanıklar AKİF GÜVENMEZ ve Ayşe Gülten AYDOĞAN'a ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karar ve hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metninin ve gerekçeli kararın birer örneğinin de adliye ilan panosu / divanhanesinde askıya çıkartılmasına karar verilmiş olup ilan olunur.

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Basın No: ILN01820784