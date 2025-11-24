T.C. KADİRLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/293 Esas

KARAR NO : 2025/369

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile hakkında neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 100.000 TL. adli para cezası verilen Hasan ve Hatice oğlu 01/09/2002 d.lu Adana-Karataş-Konaklı mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık HAKAN CEVHER tüm aramalara rağmen bulunamamış, dosyada yazılı adreslerine çıkarılan karar ve istinaf talebi tebliği yapılamamış, mernis adresinin de olmadığı tespit edilmiş, kolluk araştırması ve tüm aramalara rağmen kendisine de ulaşılamamış ve gerekçeli karar ve istinaf talebi tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Mahkememizin yukarıda bahsi geçen gerekçeli karar ve hükmü ile Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi sanık Hakan Cevher'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karar ve hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metni, istinaf talebi ve gerekçeli kararın birer örneğinin de adliye ilan panosu / divanhanesinde askıya çıkartılmasına karar verilmiş olup ilan olunur. 20/11/2025

