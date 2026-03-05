T.C. KADİRLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/131 Esas
DAVACI :SAİM YENİGÜN
DAVALILAR : 1- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
2- SUMBAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- AKDAM KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİGİ
Mahkememize sunulan 19/01/2026 tarihli raporda "Dava konusu Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akdam köyü sınırları içinde194 ada 1 nolu parsellerin doğu kısmında bulunan Aharfi ile gösterilen 19.426,85 m² lik tapulama harici alanın dava tarihi itibari ile en az 20 senedir tarla vasfı ile zilyetlikle iktisap edilen yerlerden olduğu kanaatine varıldığının bildirildiği anlaşılmıştır. Dava konusu 19/01/2026 tarihli, sayısal koordinat değerlerini içeren çaplı krokinin ve raporun sonuç kısmı ile krokide A harfi ile gösterilen 19.426,85 m² yönünden hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.
