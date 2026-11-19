T.C. KADİRLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. KADİRLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/247 Esas
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- AKDAM KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
3- SUMBAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı Ömer Kara tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemeniz dava dosyasına konu Osmaniye ili Sumbas ilçesi Akdam Köyü sınırları içinde yer alan kadastro tespiti dışında bırakılmış A harfi ile gösterilen 22641,07 m²'lik kısmın (Mahkememizce aldırılan 05/07/2026 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen) davacı Ömer Kara'nın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği bulunduğu, bu nedenle kendi üzerine tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olmakla itirazcı olabilecek kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize müracaat etmesi gerektiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan ve tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02598367