T.C. KADİRLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/225 Esas
DAVALILAR : 1- KADİRLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
2- KADİRLİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
3- YUSUFİZZETTİN KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemeniz dava dosyasına konu Osmaniye ili Kadirli ilçesi Yusufizzetin köyünde bulunan 154 ada 13 parsel ve 177 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar arasında bulunan C harfi ile gösterilen 1868,25 m²,D1 harfi ile gösterilen 5389,80 m²ve ve D2 510,41 m²'lik kısmın (Mahkememizce aldırılan 16/03/2025 tarihli bilirkişi raporunda belirtilen) davacı Soner Yıldırım'ın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği bulunduğu, bu nedenle kendi üzerine tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olmakla itirazcı olabilecek kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememize müracaat etmesi gerektiği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan ve tebliğ olunur.
