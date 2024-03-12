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Resmi İlanlar T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-12 00:00:00 -

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/160 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ

ADA NO : 119

PARSEL NO : 424

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.420,32 m²lik kısmın irtifak, 0,89 m²lik kısmın mülkiyet hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/160 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01995758