T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-03-04 00:00:00 -
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/87 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, HARKAÇTIĞI KÖYÜ
ADA NO : 136
PARSEL NO : 26
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 593,26 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/87 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024
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Basın No: ILN01995597