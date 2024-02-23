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Resmi İlanlar T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-02-23 00:00:00 -

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/71 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI
 
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KARATEPE KÖYÜ

ADA NO : 176

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.646,40 m²'lik kısmının irtifak, 0,00 m²'lik kısmın mülkiyet hakkının kamulaştırılması.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ : Av. MERYEM KUTLU UYSAL - [16170-71482-17023] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : CEVDETİYE-ASLANTAŞ ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01988226