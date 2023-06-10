T.C. K O N Y A 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/153

Karar No : 2023/202



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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçlarından sanık SHOKHISTA ILKHOMJONOVNA ROJIEVA hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda; sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,



Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2023 tarihli karar ile İlhan ve Şaide kızı, Özbekistan - 01.01.1985 D.lu sanık SHOKHISTA ILKHOMJONOVNA ROJIEVA'nın "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, "Hakaret" suçundan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibarı ile kendisine tebliğ edilemediği, UYAP kayıtlarında sanığın mernis adresinin bulunmadığı, Selimpaşa Geri Gönderme Merkezinden sanığın sınır dışı edildiğinin bildirildiği, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı Türkiye adresi itibarı ile de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyan ile ya da verilecek bir dilekçe ile İTİRAZ talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN01843243