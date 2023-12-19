T.C. K A Y S E R İ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2109 Esas

18/09/2023

- İLAN METNİ -



Mahkememize açılan Ortaklığın giderilmesi davasında; Dava konusu KAYSERİ ili Talas ilçesi Alaybeyli mahallesi 139 ada 24 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan; Tahir ve Zöhre oğlu, 01/01/1959 doğumlu 211*****606 T.C. Kimlik Numaralı Efendi AKŞİT'in mernis adresine yapılan tebligatların olumsuz dönmesi, adresinin tespit edilememesi nedeniyle davalının; yukarıda bilgileri yazılı bulunan dava konusu taşınmazla ilgili olarak Mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin dava dilekçesinin ve tensip zaptının adı geçene "Tebliğden itibaren HMK'nun 129 md.göre 2 haftalık süre içinde ilk itirazlar ile birlikte cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu belirterek bildirmeniz ve eklemeniz, getirilecek belgeler için bilgileri sunmanız, cevap dilekçesi verilmemesi halinde davayı inkar etmiş sayılacağınız, cevap süresi içinde Mahkemeye başvurmanız koşuluyla 2 haftalık ek süre verilebileceği ve dava konusu taşınmaz üzerinde muhtesat iddianız var ise 30 gün içerisinde ilgili mahkemede dava açıp dosya numarasını bildirmeniz ihtar olunur" şeklinde tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01952410