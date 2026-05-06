T.C. İZNİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa, İznik, HİSARDERE Mah/Köy, Harmanlar Mevkii, 930 Ada, 88 Parsel, Tarla (Yaklaşık 4,5 dekarlık batı kısmı erik ve nektarin bahçesi olup geri kalan kısmı zeytinliktir.)
Adresi : Hisardere Mah. Harmanlar Mevkii İznik / BURSA
Yüzölçümü : 11.957,67 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 10.761.903,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : DSİ lehine 653,05 m2 sinde irtifak hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:51
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:51
29/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02461237