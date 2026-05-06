T.C. İZNİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/399 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/399 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa, İznik, YENİMAHALLE Mah, 2553 Ada, 2 Parselde kayıtlı zemin, 1,2 ve çatı katlı olmak üzere Apartman

Adresi : Yenimahalle Mah. Maltepe Caddesi No: 44İznik / BURSA

Yüzölçümü : 161,97 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 10.563.540,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:37

28/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

