T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/788 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/788 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Narlıdere İlçe, NARLI Mahalle/Köy, 8339 Ada, 2 Parsel, 1. Kat,1 Nolu B. B.

Adresi : Narlı Mahallesi Ünlü Sokak Ünlü Apartmanı No: 1 Narlıdere / İZMİR

Yüzölçümü : 721,28 m2 ( brüt 132 m2, net ise 90 m2 dir.)

Arsa Payı : 144/1442

İmar Durumu :8339 Ada, 2 parsele ait 04.02.2025 tarih 2024/788 sayılı imar durumu belgesine göre; taşınmaz 1/1000 Uygulama imar planı alanında Minimum cephesi 6 m, İBŞB Meclisinin 17.09.2021 tarih 05.1081 sayılı kararı ile 26.10.2021 tarih 41 değişiklik no ile onanan mevcut Plandaki Korunacak Alan (K) sınırı içinde kaldığı, ayrık nizam 8 Kat, Hmax:24.80 m TAKS : 0,50, KAKS:1.50 konut alanında kaldığı, ön cephe mesafesinin 5 m olduğu belirtilmektedir. Dosya’da Narlıdere Belediye’si tarafından verilen bilgilere göre ; 8339 Ada, 2 parsele ait 12.08.1988 tarih 66/6/1284 sayılı yeni yapı ruhsatına göre 4 adet dükkan ve 8 adet mesken için düzenlendiği, 18.03.1993 tarih 88/6/1284 sayılı yapı kullanma belgesi 8 adet mesken için düzenlendiği görülmüştür. Ruhsata göre parsel üzerinde Bodrum, Zemin, 4 Normal Kat olmak üzere 6 katlı betonarme yapı ve Bodrum katta dairelere ait müştemilat, zemin katta 4 adet dükkan, 4 normal katta ise her katta 2 şer adet toplam 8 adet mesken olmak üzere toplam 12 adet bağımsız bölüm yer almaktadır .

Kıymeti : 5.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: Y.P.T 12.02.1996

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 15:00

07/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

