T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/26 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, 2.AZİZİYE Mahalle/Köy, 43467 Ada, 25 Parsel,

Adresi : İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Kadriye Mah. 680 Sokak No:49. 49 A, 49 BKonak / İZMİR

Yüzölçümü : 148,00 m2

Kıymeti : 5.033.004,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 15:00

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

