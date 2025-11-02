T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/933 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/933 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mah, 7001 ada, 6 parselde kayıtlı, B Blok 5. Kat, 14 No'lu Daire nitelikli taşınmaz

Adresi : Çalıkuşu Mah. 3205 Sokak No:18 B Blok Kat:5 Daire: 14 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 5.179,00 m2

Arsa Payı : 51/5179

İmar Durumu : İnşaat tarzı İcra dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre, İzmir İli, Karabağlar İlçesi,Bozyaka Mahallesi, 7001 ada, 6 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında Blok nizam, 5er metre çekme mesafeli, Blok Nizam, 5 er metre çekme mesafeli, Blok nizam 8 katlı Ticaret ve konut alanında kalmakta olduğu görülmüştür.

Kıymeti : 6.025.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1-AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (Tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:20

30/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02325202