T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/169 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/169 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mahallesi, 1328 ada, 6 parsel, 2. Kat, 3 bağımsız bölüm numaralı, Mesken niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Atıfbey Mahallesi, 11/1 Sokak, No:12, Kat: 2 Daire:3 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 360 m2

Arsa Payı : 1/5

İmar Durumu : Gaziemir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/10/2025 tarih ve 123098 sayılı yazısında; “1328 ada 6 parselin ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 kat, TM1- Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi kullanım kararı olan imar adasında kalmakta olduğu anlaşılmış olup, 09.12.1997 tarihli Yenileme Yapı Ruhsatı belgesi bulunan bağımsız bölümün mimari projesinde net kullanım alanı 90,54 m²'dir.” Denilmiştir

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan : Yönetim Planı Tarihi: 25/05/2000

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:45

24/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02435246