T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/169 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/169 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1158 ada, 13 parsel, 2. Kat, 7 bağımsız bölüm numaralı, Mesken niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Gazi Mahallesi, 27 Sokak, No:13, Kat: 2 Daire:7 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 580 m2

Arsa Payı : 120/1160

İmar Durumu :Gaziemir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/10/2025 tarih ve 123098 sayılı yazısında;“1158 ada 13 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 kat, TM1- Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi kullanım kararı olan imar adasında kalmakta olduğu anlaşılmış olup, 14.03.2008 tarihli Yapı Ruhsatı belgesi bulunan bağımsız bölümün mimari projesinde net kullanım alanı 98,75 m²'dir.” Denilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Yönetim Planı: 05/06/2008 (06/06/2008-4700 yevmiye numaralı)

Beyan : Kİ dan KM ne Çevrilmiştir. (03/02/2012-813 yevmiye numaralı)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 15:00

24/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

