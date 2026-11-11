T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1392 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, Tahtaköprü Mevkii, 7610 Ada, 1 Parsel, 159 Nolu Bağ.böl. iş yeri nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur. brüt 38 m2, net 36 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Koşukavak Mahallesi 4244/3 Sokak No: 2/I (159 No) Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 9.336,00 m2
Arsa Payı : 228/120200
Kıymeti : 6.050.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 1-İhtiyati Tedbir: İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 19/07/2024 tarih 2024/419 Esas sayılı dosyası (eser sözleşmesi davası nedeniyle) Mahkemece satışa engel olmadığı bildirilmiştir.
2-İrtifak Hakkı : AT Diğer İrtifak Hakkı: A harfi ile gösterilen 24,57m², B harfi ile gösterilen 47,62 m², Ç harfi ile gösterilen 27,41m² Trafo yeri ile, D harfi ile gösterilen 213,25 m²lik kablo Geçiş güzergahın TEDAŞ lehine 7610 ada 1 parsel alehine 99 yıllığına 1 TL İz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulmuştur.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 10:30
09/11/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02591276