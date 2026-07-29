T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/560 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/560 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi , Ergene Mahallesi , Döşemealtı mevkii Mevkii, 3117 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız bölüm de kayıtlı taşınmaz

Adresi : Kızılay Mah. 707 Sok. No:4, D: 3 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 447,00 m²

Arsa Payı : 96/380

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Blok nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Geçit hakkı vardır (özel koşullar: -3117 Ada 1 parsel aleyhine 2 parsel lehine 7.84m² lik kısımda kanalizasyon geçit hakkı vardır)

Diğer : Beyan: yönetim planı 14/08/2018

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 12:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, döşemealtı mevkii Mevkii, 3117 Ada, 1 Parsel, 2 Nolu Bağımsız bölüm de kayıtlı taşınmaz

Adresi : Kızılay Mah. 707 Sok. No:4, D:2 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 447,00 m²

Arsa Payı : 96/380

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Blok nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Geçit hakkı vardır. ( Özel koşullar: -3117 Ada 1 Parsel aleyhine 2 parsel lehine 784 m² lik kısımda kanalizasyon geçit hakkı vardır.)

Diğer : Beyan yönetim planı 14/08/2018

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:56

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, Döşemealtı Mevkii, 3117 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz

Adresi : Kızılay Mah. 707 Sok. No:4, D:1 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 447,00 m²

Arsa Payı : 96/380

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Blok nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Geçit hakkı vardır. ( Özel koşullar: -3117 Ada 1 parsel aleyhine 2 parsel lehine 7.84 m² lik kısımda kanalizasyon geçit hakkı vardır)

Diğer : beyan: yönetim planı 14/08/2018

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:56

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 3642 Ada, 105 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı taşınmaz

Adresi : Atatürk Mahallesi, 905. Sokak, No:10 B, Kat:BodrumNo:10 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 484,00 m²

Arsa Payı : 290/4840

İmar Durumu :İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3642 Ada, 105 Parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Planında, A1 İkiz Nizam, 3 Katlı Konut Alanına İsabet Etmekte Olup Uygulama imar planında özel bir belirleme yoksa, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği taban alanı kat sayısı (TAKS) Y040'ı geçemeyeceği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan planlarda "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" içerisinde kaldığı, kentsel dönüşüm alanında kalmadığı, ÖLA-2.1 alanında bulunduğu ” belirtilmişti.

Kıymeti : 2.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan: yönetim planı 09/03/1993

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 12:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, 3642 Ada, 105 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmaz

Adresi : Atatürk Mah. 905 Sok. No:10 B, Kat: Bodrum, No:9 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 484 m²

Arsa Payı : 240/4840

İmar Durumu :İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, 3642 Ada, 105 Parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Planında, A1 İkiz Nizam, 3 Katlı Konut Alanına İsabet Etmekte Olup Uygulama imar planında özel bir belirleme yoksa, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği gereği taban alanı kat sayısı (TAKS) Y040'ı geçemeyeceği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan planlarda "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)" içerisinde kaldığı, kentsel dönüşüm alanında kalmadığı, ÖLA-2.1 alanında bulunduğu ” belirtilmişti.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan yönetim planı 09/03/1993

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi, döşemealtı mevkii Mevkii, 3117 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağımsız bölümde kayıtlı taşınmaz

Adresi : Kızılay Mah. 707 Sok. No:4, D:4 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 447,00 m²

Arsa Payı : 96/380

İmar Durumu :Taşınmaz ile ilgili İzmir İli, Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.05.2025 tarih ve 454753 sayılı yazısı ekinde gönderilen imar durumunda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Blok nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Geçit hakkı vardır: Özel koşullar: -3117Ada, 1 parsel aleyhine 2 parsel lehine 7.84m²lik kısımda kanalizasyon geçit hakkı vardır.)

Diğer : Beyan: yönetim planı 14/08/2018

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 15:00

24/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02518814