T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/59 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Balçova İlçesi, Balçova Mahallesi, 108 ada, 9 parsel, 5. Kat, 10 bağımsız bölüm numaralı, ÇATI ARASI OLAN DUBLEKS MESKEN niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Ali Reis Sokak, Dilek Apt. No:4, D:10 Balçova / İZMİR

Yüz ölçümü : 218,80 m²

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu :Balçova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.09.2025 tarih ve 78816 sayılı yazısında taşınmaza ilişkin düzenlenen imar durumu belgesi ve 29.11.2019 tarih, 19-047 nolu yapı ruhsatı yazımız ekinde yer almaktadır. Yapı ruhsatı sonrası revize (tadilat ruhsatı) edilmemiş olup, metrekare değişikliği yapılmamıştır.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan:- Yönetim Planı: 20/05/2020

- Diğer (Konusu: 492 sayılı harçlar kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a maddesi gereğince Cins değişikliği harçları tahsil edilmiştir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 14:59

11/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02467756