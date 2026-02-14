T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/677 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, UZUNDERE Mahalle/Köy, 11445 Ada, 1 Parsel, 26 Nolu B. B.
Adresi : Uzundere Mahallesi, 6100, Yeni Tepe Sitesi, No:16/E, K:4, D:26 Karabağlar/İzmir
Yüzölçümü : 31.605,00 m2
Arsa Payı : 351/207968
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, HALKAPINAR Mahalle/Köy, 7823 Ada, 1 Parsel, 5 Nolu B. B.
Adresi : Yenişehir Mahallesi, Pakistan Bulvarı, No:5/D, Ömer Atlı İş Merkezi, K:Z, D:5/D Konak/İzmir
Yüzölçümü : 2.421,00 m2
Arsa Payı : 36/1120
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 15:00
10/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02401003