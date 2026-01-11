  • İSTANBUL
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/545 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/545 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, 14128 Ada, 1 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Evka 3 Mah. 124 Sok. No:3/6 4 Bağ. Bö. Nolu Tiripleks Mesken Bornova Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 5.499,78 m2

Arsa Payı : 114/7980

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 15:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 4 Ada, 205 Parsel, 24 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Kazımdirik Mah. 357/3 Sok. No:3/2 B Blok 24 Bağ. Böl Nolu Ofis Bornova Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.000,02 m2

Arsa Payı : 7/638

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 15:00

08/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02379183