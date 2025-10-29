T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/740 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/740 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 7011 Ada, 1 Parsel, 7. Kat 62 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Çalıkuşu Mahallesi 3145 Sokak No:2 Kat:7 Daire:62 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 1.800,00 m2

Arsa Payı : 28/1800

İmar Durumu :

“4. Etap Karabağlar Günaltay Mahallesi ve Civarı Uygulama İmar Planının iptali istemiyle açılan ve İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde 2024/552 E. numaralı dosyada görülen davada mahkemenin01.07.2025 tarihli 2025/870 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, bu süreçte imar durumu bilgisi verilemediği” belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1- İrtifak Hakkı : İrtifak hakkı vardır. (Özel Koşullar) Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.

2- Diğer : Yönetim Planı :10/07/2013

(Tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:20

13/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02322325