T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/472 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/472 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 37075 ada, 14 parsel, 130,00 m2 arsa satışa konudur. Borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde Z+1+2 olmak üzere 3 katlı bina mevcuttur.

Adresi :Emek Mahallesi, 7258 Sokak, No: 26, K:Z D:1, K:1 D:2, K:2 D:3 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 130 m2

İmar Durumu :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Emek Mahallesi, 37075 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 3 kat yapılaşma koşullu konut adasına isabet etmektedir. İlgi yazınızda taşınmaza ait yapılan arşiv incelemesinde ruhsata esas bilgi ve belgelere rastlanılmamıştır.

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan ve irtifak yoktur. Haciz şerhleri vardır.

''12/08/2024 tarih, 17458 yevmiye sayılı İzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2024/447 Esas sayılı dosyasından satışına gidilmiştir'' şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:15

15/08/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02078208