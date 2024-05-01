T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/120 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/120 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mah, 3308 ada,7 parsel 198,00m² yüzölçümlü, 10/30 arsa paylı, Zemin Kat, 3 Bağımsız bölüm numaralı, Dükkan niteliğindeki taşınmaz...........................

Adresi : İnönü Mah. Turgut Reis Cad. No 30 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 198 m2(Ana Taşınmaz Yüzölçümü)

Arsa Payı : 10/30

İmar Durumu: Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada 3308 ada 7 Parselin;“ 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında Blok Nizam 2(BL-2) kat yapılaşma koşullu Konut Alanında kaldığı, ayrıca Kentsel dönüşüm alanında kalmadığı” bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:54

29/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02024750