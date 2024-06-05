T.C. İZMİR GAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

KIYMET TAKTİR RAPORUNUN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2024/180 ESAS

ALACAKLI : ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ, 8010048575 Vergi Nolu,

Emniyet Evleri Mah Eski Büyükdere Cad No:1/1A Kağıthane / İSTANBUL

VEKİLİ : Av. Nurgüner EREKUL

BORÇLU : 1- DORUK İNŞAAT MÜAHHİTLİĞİ VE TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI - SEMA ÇOBAN, 3120183772 Vergi Nolu,

Yeni Kale Mah. Şehit Kubilay Sk. Akgül İşhanı No.1/1,, Narlıdere / İZMİR

BORÇLU : 2- SEMA ÇOBAN, 51988154124 TC Nolu,

1377 Sokak No:7/3 Konak / İZMİR

Borçluların yukarıda yazılı MERNİS ve MERSİS adreslerine ulaşılamamış, tebliğe yarar tüm adresleri araştırılmış ve T.K. Göre tüm kanun yolları denenmiş ancak herhangi bir netice alınamamıştır. Önceki tebligatların ilanen yapılmış olduğu da göz önüne alınarak kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tapu Kaydı: İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1909 ada, 1 parsel, 3092,38 m² yüzölçümlü “Arsa” üzerinde 1/8 pay/payda oranında arsa payına sahip zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı dubleks meskendir.

Taşınmaza ulaşım olarak Özel Kent Koleji Güzelbahçe Kampüsünün hemen arkasındaki isimsiz sitede yer alır. Taşınmaza toplu ulaşım ve özel araçla ulaşım mümkündür. Ana Gayrimenkul:Konu bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde kat irtifakı kuruludur. Parselde 8 adet villa yer almaktadır. Projede siteye ait ortak havuz çizilmiş olmasına rağmen yerinde havuz olmadığı, her bir bağımsız bölümün kendi bahçesini çit veya duvarla ayırdığı, parselin bu şekilde bölündüğü görülmüştür. Villalar bodrum kat + zemin kat + 1 kat + çatı katından müteşekkildir. Parselin yapı ruhsat tarihi 1.5.2007’dir. Rapora Konu Bağımsız Bölüm: Projeye göre konu dubleks mesken bodrum katta hidrofor, su deposu alanı (iskan edilemez olarak işaretli), zemin katta salon, açık mutfak, antre, kömürlük, 1 teras, 1.katta 3 oda, banyo, 2 balkondan oluşmaktadır. Kıymet takdiri istenilen bağımsız bölümün kullanım alanı projeden PATİ’ye uygun yapılan hesaba göre net 86 m2, brüt 132 m2’dir.

Satışa Konu Taşınmaz; Belediye nezdinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No: 65C, Güzelbahçe / İZMİR adresli dubleks meskenin arsa payı ile birlikte keşif tarihindeki (08.05.2024), %1 KDV hariç değerinin 11.000.000-TL (ONBİRMİLYONTÜRKLİRASI) olacağı; tarafımızca tahmin ve takdir edilmiştir. Bağımsız bölümün birim m2 değeri 11.000.000-TL / 132 m2 = 83.333 TL/m2 olarak takdir edilmiştir.

Kıymet taktir raporu yerine kaim olmak üzere borçlu DORUK İNŞAAT MÜAHHİTLİĞİ VE TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI - SEMA ÇOBAN şirketine 3120183772 Vergi Nolu, ve SEMA ÇOBAN' a 51988154124 TC Nolu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02042889