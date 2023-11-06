T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YELKİ MEKANİK AYIRMA TESİSİNİN KURULMASI

VE 15 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

Adı YELKİ MEKANİK AYIRMA TESİSİNİN KURULMASI VE 15 YIL İŞLETİLMESİ İŞİ Niteliği Sözü edilen iş, Orman Genel Müdürlüğü tasarrufunda, Belediyemizce kullanılan; İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, Gaffar Okan Caddesi, 4275 Sokak, 2111 ada 1 parselde yer alan toplam 9006,72 m2’lik (yaklaşık 9 dönüm) alanda bulunan altyapı ve üstyapı sorunları nedeniyle tadilata ihtiyaç duyan Urla Katı Atık Transfer İstasyonu olarak adlandırılan ve bir bölümü Urla bir bölümü Güzelbahçe İlçesi sınırlarında kalan yapının, Yelki Mekanik Ayırma Tesisi’ne dönüştürülmesi planlanmaktadır. İhaleye esas işin konusu ; transfer istasyonu faaliyeti için kurulu ve kullanımda olan mevcut yapıların yıkılarak, ve evsel katı atıkların bileşenlerine ayrılıp geri kazanılabilir malzemelerin ikincil hammadde olarak ilgili sektörde lisanslı firmalara yönlendirileceği Mekanik Ayırma Tesisinin kurulması, yeni ünitelerin yapımı sürecinde İdare’nin yürüttüğü atık transfer faaliyetine devam edebileceği bir sistemin oluşturulması, kurulan Mekanik Ayırma Tesisinin yıllık kira bedeli ödenmek suretiyle 15 yıl süre ile işletilmesinin İdare adına yürütülmesi işidir. Bu kapsamda;



a) Transfer İstasyonu Alt ve Üst Yapılarının Yıkımı/Sökümü/Bertarafı ile Yeni Tesis Yapımı Tamamlanana Kadar İdare’nin Transfer Faaliyetine Devam Edeceği Sistemin Oluşturulması,

b) Mekanik Ayırma Tesisinin Projelendirilmesi ve İnşaatı

c) Mekanik Ayırma Tesisinin Kurulumu

d) Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisinin Kurulumu:

e) Mekanik Ayırma ve Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisinin İşletilmesi (15 yıl)

f) Bakiye Atıkların ve Organik Atıkların İdare’ye Teslim Edilmek Üzere Hazırlanması,

g)Kira bedelinin yatırılması,

h)Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili süreçlerin yönetimi Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İhale Yöntemi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” İşin Süresi Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip 18 ay içerisinde tesisi kurup işletmeye almakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde Yüklenici, Mekanik Ayırma Tesisi kapsamında; ÇED ve Geçici Faaliyet Belgesi ile İzin ve Lisansları almakla yükümlüdür.

İşin kira bedeli tesislerin işletmeye alındığı tarihten (tesislerin işletmeye alınma tarihi Geçici Faaliyet Belgesinin alındığı tarihtir) itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir. İlk kira bedeli, GFB tarihinden sonraki bir ay içerisinde yatırılır.

Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip 18 ay içerisinde; en az 500 ton/gün kapasiteli ayırma ve en az 150 ton/gün kapasiteli ATY Hazırlama Ünitelerini içeren bir Mekanik Ayırma Tesisi kurup işletmeye almakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde Yüklenici, Mekanik Ayırma Tesisi için Geçici Faaliyet Belgesini almakla yükümlüdür.

Tesisin Yeri ve Miktarı İl İlçe Mahalle Ada/Parsel Arsa (m2) İzmir Güzelbahçe Yelki 2111 Ada

1 No.lu Parsel 9006,72 Asgari Şartlar -Yüklenici İdareye kira karşılığı yıllık KDV hariç 146.100TL +…………. (ihalede teklif edeceği bedel) üzerinden kira verecektir.

- Toplam 9.006,72 m2’lik (yaklaşık 9 dönüm) alanın yıllık kira bedeli KDV hariç 146.100 artı ihalede istekli tarafından yapılacak artırım üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 146.100 TL’den az olmayacaktır.

- Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde bulunduğu ay itibariyle TÜİK'in ilan edeceği bir önceki yılın 12 (oniki) aylık TÜFE ortalaması nispetinde arttırılması ile güncellenecektir.

- Söz konusu işin kira bedeli Mekanik Ayırma Tesisi'nin (ATY Ünitesi dâhil, işletme için GFB alınan tarihten) işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir.

-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye aittir.

- Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip 18 ay içerisinde tesisleri kurup işletmeye almakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde Yüklenici, Tesis için Geçici Faaliyet Belgesini almakla yükümlüdür.

- Fizibilite ile ÇED Raporunun hazırlanması ve onaylatılması, ilgili Kurum ve kuruluşlardan alınması gereken ÇED Olumlu Belgesi, geçici faaliyet belgesi, teknik şartnamede belirtilen hususlar dahilinde Yüklenicinin kuracağı tesisler için; altyapı, malzeme, iş makinesi, personel, ÇED dahil Çevre İzin ve Lisans ve elektrik lisansı, enerji üretim tesis sahası (enerji nakil hattı dahil) Orman İzinleri, enerji bağlantısı ruhsat, enerji bağlantı izni, vb. her türlü izin, ruhsat, belgenin ve lisansın alınması, Yüklenici’nin sorumluluğunda olup bu iş ve işlemler kapsamında ödenecek tüm vergi resim harç vs. Yükleniciye aittir.

- Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınacak izinlere esas dosya hazırlamak, izin alınması esnasında yapılacak masraflar ile Orman Genel Müdürlüğüne, alanın kullanılması için yapılacak ödemeler Yüklenici sorumluluğundadır. Başvuru İdarece yapılacak ve izin İdare adına düzenlenecektir. İzin aşamasında istenen ilave bilgi ve belgeler ile düzeltmeler, Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Orman Genel Müdürlüğüne alanın kullanımı nedeniyle yapılacak ödemeler kira bedeline dahil değildir. Bu bedeller Yüklenici tarafından sözleşmenin Giderler kısmında düzenlendiği şekilde ayrıca ödenecektir. Tahmin Edilen Bedel 167.937.779,32 TL’dir.

(YüzatmışyedimilyondokuzyüzotuzyedibinyedizyüzyetmişdokuzTürkLirasıotuzikiKuruş) Geçici Teminat Miktarı 5.038.133,40TL (BeşmilyonotuzsekizbinyüzotuzüçTürkKırkKuruş) İhale Dosyası Satış Bedeli İhale dokümanı satış bedeli 10.000- (OnBin)TL. İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Tesisleri Değerlendirme Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 2 no'lu Hol Oda: 2011 Konak/İZMİR İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat 30.11.2023 tarihine kadar (29.11.2023 son gün) mesai günlerinde,

09:30-11:30/14:00-16:00 saat aralığında. İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati Tarih:29.11.2023

Saat: 16.00 İhale için Evrak Teslim Adresi İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık, Planlama ve Katı Atık Tesisleri Değerlendirme Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 2 no'lu Hol Oda: 2011 Konak/İZMİR İhale Tarihi ve saati (Dış Zarfların açılması) Tarih: 30.11.2023

Saat: 14.00 İhale Salonu Adresi (Dış zarfların açılacağı yer) İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 2 no'lu Hol Encümen Toplantı Odası, Oda No:2183 Konak/İZMİR Mali Tekliflerin Açılma Tarih ve Saati Tarih: 30.11.2023

Saat: 15.00 İhale Komisyonu Toplantı Yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 2 no'lu Hol Encümen Toplantı Odası Oda No:2183 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

İhale dokümanlarını İstekli adına görmek için vekâleten gelen kişilerin noter onaylı vekaletname sunmaları zorunludur. Aksi halde ihale dosyasını görmeyi ve/veya almayı talep edemezler. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 2 no'lu Hol Oda: 2011 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. İhaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir. Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale, bu Şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; DIŞ ZARF içinde mali teklifin yer aldığı İÇ ZARF ile birlikte aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılıp kapatılarak teslim edilecektir. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesia) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası'na veya ilgili Meslek Odası'na kayıtlı olduğunu gösterir belge.b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleria) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.1.4. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).1.5. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır).1.6. Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,1.7. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.1.9. Bu şartnamenin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname, (İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname)1.10. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6. maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeleri vermesi gerekmektedir.1.11.İdareden alınacak Yer Görme Belgesi,1.12. İşin muhammen bedelinin %3 ü oranında 5.038.133,40 TL’lik süresiz İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu ortakları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerden en az birisine ait olması yeterlidir.1.15.1. İsteklinin muhammen bedelin % 25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,1.15.2. İstekliler, ihale tarihinden geriye doğru bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunacaklardır. Toplam cironun, teklif edilen bedelin %25’inden az olmaması gerekir.1.16.1. En az 200 ton/gün kapasiteli bir Evsel Atık Mekanik Ayırma Tesisi kurmuş ve en az 1 yıldır işletiyor ve/veya işletmiş olmak. Yeterlilik kriterlerini sağladığına dair ilgili idareden onaylı belge ve ayrıca geçici faaliyet belgesi ya da lisans belgesi sunmak zorundadır.1.16.2. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde, bu belgelerin kendisine veya ortaklardan birine ait olması gerekmektedir.1.16.3. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın, 1.16.1. ve 1.16.2. Maddesi’nde belirtilen yeterlilik kriterlerinin sağlanması gereklidir.2.1. İç zarfa Şartname eki örneğe uygun Teklif Mektubu konacaktır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim statüsündeki isteklilerin teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır.2.2.Örneğe uygun olmayan, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.2.3.Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.