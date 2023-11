T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Asgari Şartlar

-Yüklenici İdareye kira karşılığı yıllık KDV hariç 146.100TL +…………. (ihalede teklif edeceği bedel) üzerinden kira verecektir.

- Toplam 9.006,72 m2’lik (yaklaşık 9 dönüm) alanın yıllık kira bedeli KDV hariç 146.100 artı ihalede istekli tarafından yapılacak artırım üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 146.100 TL’den az olmayacaktır.

- Kira bedeli, her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde bulunduğu ay itibariyle TÜİK'in ilan edeceği bir önceki yılın 12 (oniki) aylık TÜFE ortalaması nispetinde arttırılması ile güncellenecektir.

- Söz konusu işin kira bedeli Mekanik Ayırma Tesisi'nin (ATY Ünitesi dâhil, işletme için GFB alınan tarihten) işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir.

-Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye aittir.

- Yüklenici, sözleşme imzalanıp yer tesliminin yapılmasına müteakip 18 ay içerisinde tesisleri kurup işletmeye almakla yükümlüdür. Bu süreç içerisinde Yüklenici, Tesis için Geçici Faaliyet Belgesini almakla yükümlüdür.

- Fizibilite ile ÇED Raporunun hazırlanması ve onaylatılması, ilgili Kurum ve kuruluşlardan alınması gereken ÇED Olumlu Belgesi, geçici faaliyet belgesi, teknik şartnamede belirtilen hususlar dahilinde Yüklenicinin kuracağı tesisler için; altyapı, malzeme, iş makinesi, personel, ÇED dahil Çevre İzin ve Lisans ve elektrik lisansı, enerji üretim tesis sahası (enerji nakil hattı dahil) Orman İzinleri, enerji bağlantısı ruhsat, enerji bağlantı izni, vb. her türlü izin, ruhsat, belgenin ve lisansın alınması, Yüklenici’nin sorumluluğunda olup bu iş ve işlemler kapsamında ödenecek tüm vergi resim harç vs. Yükleniciye aittir.

- Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınacak izinlere esas dosya hazırlamak, izin alınması esnasında yapılacak masraflar ile Orman Genel Müdürlüğüne, alanın kullanılması için yapılacak ödemeler Yüklenici sorumluluğundadır. Başvuru İdarece yapılacak ve izin İdare adına düzenlenecektir. İzin aşamasında istenen ilave bilgi ve belgeler ile düzeltmeler, Yüklenici tarafından yapılacaktır.

- Orman Genel Müdürlüğüne alanın kullanımı nedeniyle yapılacak ödemeler kira bedeline dahil değildir. Bu bedeller Yüklenici tarafından sözleşmenin Giderler kısmında düzenlendiği şekilde ayrıca ödenecektir.