5.800.000,00

1

Taşıt

35CNR370 Plakalı , 2025 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 471943C1020594 Motor No'lu , NMB96340512260356 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Gri , Kaporta aksamında muhtelif çizikler bulunmaktadır. Farları ve stop lambaları normal durumdadır. Lastikleri aşınmış durumdadır. Otomatik viteslidir. Ruhsatı ve kontak anahtarı mevcut değildir. İnceleme Kısıtları: Aracın kontak anahtarı bulunmadığından kapıları açılamamış, dışarıdan cam arkasından da fotoğraf çekilememiştir. Bu nedenle: Göğüslük, döşemeler ve koltuklar incelenememiştir. Motor ve bağlantılarıyla ilgili tespit yapılamadığından araç mevcut haliyle değerlendirilmiştir. Kilometresi tespit edilememiştir. Kapılar açılamadığından ön kapı kenarında yer alması gereken şasi numarasına erişilememiş ve şasi numarası tespiti yapılamamıştır. NMB96340512260356 şasi numaralı araç için 02.11.2026 saat 17.33 tarihinde yapılan hasar sorgulamasına (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtlarına) göre aracın 2 adet hasar kaydı bulunmaktadır:

NOT: BİLİRKİŞİ RAPORU EKSPETRİZ RAPORU NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR. Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta, boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen isteklilerin aracın Şasi numarası ile hasar durumu, değişen parça vd. hususları ayrıca sorgulama yapabilecekleri gibi aracın bulunduğu yediemine giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen tespitleri yerinde yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen hususlar ile ilgili daha sonra çıkabilecek sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamayacağı ilan ve ihtar olunur. ARACIN GÖRÜLECEĞİ ADRES: Kemalpaşa Mahallesi, 7401 Sokak, No: 17/D, Pınarbaşı / Bornova / İzmir adresinde bulunan Oktaylar Yediemin Otoparkı.