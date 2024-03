T.C. İZMİR 9.İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2020/118 Esas

DAVACI :ELİF POSTALLI -115042453116 Kimlik numaralı

VEKİLİ :Av.Özgür Özçam

DAVALI :SEZER ALTINAY

DAVALI :ŞENAY ALTINAY

FERİ MÜDAHİL: İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DAHİLİ DAVALI:UFUK CAN ÇOBAN-RAFET PAŞA MAH.5051 SK.Bina No: 12 Daire No: 1 BORNOVA/İZMİR

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı Ufuk Can Çoban'a dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkartılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının davalı Elif Postallı'nın 1458101 ss numaralı işyerinde 03/07/2009-29/07/2015 tarihleri arasında asgari ücret ile sigortalı olarak çalıştığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili dahili davalı dilekçesinde özetle, Ufuk Can Çoban'ın davaya dahil edilmesini talep etmiştir.

İlanın yapılmasından sonra 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz veya İzmir 9. İş Mahkemesi Ek Hizmet Binasında 21/05/2024 Günü saat 10:25 de hazır bulunmanız, cevap vermediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup, karar verileceği hususu dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ,duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere DAHİLİ DAVALI UFUK CAN ÇOBAN 'a ilanen tebliğ olunur. 07/03/2024

Basın No: ILN01999114