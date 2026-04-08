T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ

T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2025/10407 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10407 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

NoMuhammen
Kıymeti		AdediCinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri)
1 357.000,00 17 SAVA marka 385/65 R 22.5 164 K158 L Teryler Cargo Kış Lastiği
2 216.000,00 12 SAVA marka 385/65 R 22.5 160 K MS Teryler Cargo (Kış) Lastiği
3 68.000,00 4 ERACLE ER 70 D 315/80 R 22.5 Ağır Vasıta Lastiği
4 192.000,00 12 ERACLE ER 70 S 315/80 R 22.5 Ağır Vasıta Lastiği
5 312.000,00 13 BENCHMARK BTL 863 385/65 R 22.5 Kamyon lastiği
6 4.591.500,00 282 Çeşitli Marka Model Ve Ebatlarda Oto Lastiği
7 12.960,00 18 Tahta Lastik Paleti Tahta Lastik Paleti

 TOPLAM

5.749.460.00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:03
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:03

06/04/2026

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02442033