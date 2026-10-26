T.C. İZMİR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

22/10/2026

ESAS NO : 2022/76

KARAR NO : 2025/504

İLAN METNİ

Mahkememizin 23/09/2025 tarih, 2022/76 Esas 2025/504 Karar sayılı kararı ile suç tarihi 21/10/2020 olan Kişinin, Kamu Gör. veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumu Çalışanı Olarak Tanıtması/Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Ol. Söylemesi ile Bilişim Sist. Banka, Kredi Kurum. Araç Olarak Kul. Suret. Dolandırıcılık suçundan; 20/05/1997 Seyhan doğumlu, Ahmet ve Bahriye oğlu, Muhammed Erkam GÜNAY hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-F-L-SON, 62/1, 52/2, 52/4 maddeleri uyarınca 3 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 36,660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilmemiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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Basın No: ILN02578140