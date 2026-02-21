T.C. İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N



(4 Nolu Kalem)

ESAS NO: 2025/469 Esas

Davacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile Davalılar, Huzur Turizm Seyahat Otomotiv İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Tasfiye Halinde Milenyum Temizlik Hizmetleri İnşaat Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Tasfiye Halinde Yamanlar Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Posta Dağıtım İnşaat Turizm Oto Kiralama Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yasminur Hizmet Tabldot İnşaat Taşımacılık Tekstil ve Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesi ile dava dışı işçi İsmail Demir tarafından İzmir 8. İcra Dairesinin 2019/11332 Esas sayılı dosya üzerinden müvekkili şirket aleyhine başlatılan ilamlı icra takibi neticesinde müvekkili şirketçe ödenen stopaj tutarı dahilinde dosya hesabına ödenen toplam 26.363,29-TL'nin ödeme tarihi olan 12.03.2020 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faiziyle birlikte hesaplanacak davalı şirketlerin sorumlu oldukları tutarların rücuen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptı adresine tebliğ edilemeyen davalı Huzur Turizm Seyahat Otomotiv İnşaat Ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketine dava dilekçesi, tensip zaptı, 14/10/2025 tarihli, 16/12/2025 tarihli ve 05/02/2026 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliği gerekmiştir.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.

Durusma Günü: 28/04/2026 saat:11:30'dur.

Dava dilekçesi, tensip zaptı, 14/10/2025 tarihli, 16/12/2025 tarihli ve 05/02/2026 tarihli duruşma tutanaklarının tebliği ile, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere,

İlanen tebliğ olunur. 05/02/2026

