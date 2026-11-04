T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
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T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/313
DAVACI : ZUHAL KİREZ- TC: 50...96
DAVALI : RECAİ KİREZ-50...04
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 15/05/2026
Davacı , ZUHAL KİREZ ile Davalı , RECAİ KİREZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Mahkememizce, davalı RECAİ KİREZ 'İn tespit edilen tüm adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü, mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığından, davalıya tebligat yapılamamış, boşanmaya karar verilmesi talepli dava dilekçesi ve tensip tutanağının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Boşanma davasında, HMK 122.maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verilebileceği dava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/09/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02584297