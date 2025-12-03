T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52574693-2025/406-Ceza Dava Dosyası

01.12.2025

İLAN METNİ

Mahkememizin 11/11/2025 tarih 2025/406 esas 2025/743 sayılı kararı ile Alkol Etkisi Altındayken Araç Kullanmak suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan, Dalshad ve Zaınab Moatasem oğlu, 1997 Erbil doğumlu sanık ALI DALSHAD ANWER ANWER hakkında eylemine uyan; 7550 Sayılı Yasa ile değişiklik öncesi TCK 179/3.Maddesi delaletiyle TCK.nın 179/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ve failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak takdiren alt sınırdan ayrılınmak suretiyle 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kişiliği cezanın geleceği üzerindeki etkisi lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanık hakkında TCK 62. Maddesi uyarınca cezanın 1/6 oranında indirilerek 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sabıkasının olmayışı, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat getirilmesi ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyle hakkında bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, ayrıca suçun işlenmesi ile maddi bir zarar doğmadığı anlaşıldığından CMK 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININGERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibine yapacağı sözlü beyan üzerine tutulacak bir tutanakla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği, başvuru yapılmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02348453