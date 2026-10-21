T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS NO : 2026/122 Esas

DAVALI : İSMAİL ÇETİN (T.C. 222.......700)

Davacı Şekerbank tarafından aleyhinize açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali)Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı İsmail Çetin'e gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile davalıların haksız ve hukuki dayanaktan yoksun itirazlarının iptali ve İzmir Banka Alacakları 2025/144693 sayılı icra takibinin devamına, %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesi dava ve talep etmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

HMK'nun 139/1-b Bendi Uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK'nun 139/1-c bendi uyarınca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 139/1-ç bendi uyarınca bu davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde dilekçeye gönderilen ancak henüz sunulmayan belgeleri Mahkememize sunmanız, veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasında karar verileceği hususu, iş bu dosyanın duruşmasının 24/02/2027 günü saat 09:35'da yapılacağı, İş bu ilan gazetede yayın tarihinden yasal süreye ( 2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan ve ihtar olunur.

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Basın No: ILN02574066