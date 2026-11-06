T.C. İZMİR 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2020/535

DAVALI : MOHAMMED NAAS (Yabancı Kimlik No:99435012306)

Sheikh ammar street, al mwaihat 2, dhahra building flat g 03, ajman, united ARAB EMİRATES (son bilinen adresi)

Davacı DENİZ NAAS vekili tarafından aleyhinize mahkememizin 28/09/2020 tarihinde 2020/535 E. Sayılı dosyası ile boşanma davası açılmıştır. Mahkememizce belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme davet tutanağının özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki hafta olup, verilmediği takdirde davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını ikrar etmiş sayılacağına, Delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermelerine, dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

Ön İnceleme duruşma Günü: 27/04/2027 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtarına,

Dava dilekçesi tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme davet tutanağının özetinin tebliğden itibaren (ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır) iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz etme hakkınız bulunduğu, davaya cevap vermeniz ve ön inceleme duruşma gününün 27/04/2027 günü saat 10:30'da İzmir 6. Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/10/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02586918