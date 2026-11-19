İ L A N

DOSYA NO : 2026/26

KARAR NO : 2026/746

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/09/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Vezir ve Zülfiye oğlu, 28/01/1979 doğumlu, Şanlıurfa ili Siverek ilçesi, Gülabibey Mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık SALİH BAĞLAMIŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizce verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 13.11.2026

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Basın No: ILN02598388