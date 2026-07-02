T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2025/341 Esas
KARAR NO : 2026/166
Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sedat ve Bahar oğlu, 11/01/2005 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN İŞLEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen HAGB kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.06.2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02501214