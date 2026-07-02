  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/341 Esas

KARAR NO : 2026/166

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/02/2026 tarihli ilamı ile 89/4 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sedat ve Bahar oğlu, 11/01/2005 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HÜSEYİN İŞLEK tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen HAGB kararı tebliğ edilememiştir.

 

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.06.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02501214