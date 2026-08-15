T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Tapu Kaydı ve Niteliği: İzmir İl, Bayraklı İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 3995 Ada, 4 Parselde kayıtlı "arsa" niteliğindeki taşınmaz,ın satış ilanı verilmiş olup, Bilgileri aşağıdaki gibidir.
Adresi: Osmangazi Mah., 567/6 Sok No:4 Bayraklı/İZMİR adresindeki apartmanın 75 m. Doğusunda, Osmangazi Mah., 562/2 Sok. No:4 Bayraklı/İZMİR adresindeki apartmanın 35 m. güneybatısında bulunan, batısında 567/6 Sok., güneyinde 558 Sok. olan BOŞ ARSANIN bulunduğu yerdir.
Yüzölçümü: 1.800,00 m2
İmar Durumu : Bayraklı Belediyesince düzenlenen 04.11.2025 tarih ve 3397810 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; 1/1000 Ölçekli Uyguluma İmar Planına göre Ayrık Nizam 8 Kat, “TAKS =0.175 ve KAKS=1.40 Yapı Oranlı Konut adasına isabet etmekte olup imar uygulaması görmektedir. Söz konusu parsel, Bayraklı Belediyesi Encümeninin 05.04.2022 tarih, 484 sayılı kararı ile DÜZENLEME SAHASI İÇİNDE KALMAKTADIR,” denilmiştir.
Kıymeti : 95.000.000,00TL KDV Oranı : %10 Damga Vergisi: Binde 5,69
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar Hanesinde; " İmar Düzenlemesine Alınmıştır.18.04.2022 tarih - Yev. No: 9575"
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:00
|Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresleri bulunmayan ve yapılan araştırmalar sonucu tebligat adresleri tespit edilemeyen hissedarlar Ağa Beyaztaş ve Hasan Beyaztaş için Almanya'da yayınlanan gazetelerden birinde ve Genel Kategori (Yurt dışı) İnternet Haber Sitesinde ilan yapılmasına karar verilmiş olması nedeni ile ve Nüfus Kayıt Örneğinde ikamet adresi Avusturalya olarak gösterilen Hatice Dere ile adres kayıt sisteminde adresi bulunmayan Nurettin Beyaztaş'a da Genel (Kategori) İnternet Haber Sitesinde ilan yapılmasına karar verilmiş olup, yayınlanan ilanın İİK.'nun 127. maddesi gereğince tebliğ yerine geçerli olmak üzere ve 7201 sayılı TK.'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hissedarlar Hasan Beyaztaş, Ağa Beyaztaş, Hatice Dere ve Nurettin Beyaztaş'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. İhaleye girmek isteyenler, satış şartnamesini okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar
27/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02530418