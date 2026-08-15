T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresleri bulunmayan ve yapılan araştırmalar sonucu tebligat adresleri tespit edilemeyen hissedarlar Ağa Beyaztaş ve Hasan Beyaztaş için Almanya'da yayınlanan gazetelerden birinde ve Genel Kategori (Yurt dışı) İnternet Haber Sitesinde ilan yapılmasına karar verilmiş olması nedeni ile ve Nüfus Kayıt Örneğinde ikamet adresi Avusturalya olarak gösterilen Hatice Dere ile adres kayıt sisteminde adresi bulunmayan Nurettin Beyaztaş'a da Genel (Kategori) İnternet Haber Sitesinde ilan yapılmasına karar verilmiş olup, yayınlanan ilanın İİK.'nun 127. maddesi gereğince tebliğ yerine geçerli olmak üzere ve 7201 sayılı TK.'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hissedarlar Hasan Beyaztaş, Ağa Beyaztaş, Hatice Dere ve Nurettin Beyaztaş'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. İhaleye girmek isteyenler, satış şartnamesini okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar