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ESAS NO : 2025/338 Esas

DAVALI : MB ALTYAPI İNŞ.TAAH.TURZ.TEM.GÜV.OTOM.BİLG.MATBAA.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Rücuen Tazminat davasında; dosyaya sunulan 19/10/2026 tarihli Bilirkişi Raporu ile davalı şirketin tam sorumluluğu ile 11 güne isabet eden 1.386,77 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir. İşbu ilanın son yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde HMK m. 281 uyarınca bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarınızı sunabileceğiniz, aksi halde rapora itiraz etme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02605811