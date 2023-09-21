T.C. İZMİR 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

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Esas No : 2021/748 Esas



Mahkememizin 2021/748 Esas ve 2023/76 Karar sayılı ilamı ile; sanıklar ( Ali ve Delal oğlu 1996 Halep doğumlu) Abdulhamid Alo ve ( Abdurrahman ve Ayşe oğlu, 1997 doğumlu) Muhammed Abdo haklarında müşteki Cihad MUHAMMED'e karşı kasten yaralama suçundan karar verildiği;



- Sanık Muhammed Abdo hakkında kasten yaralama suçundan kamu davası açılmış ise de; yapılan yargılama sonucunda sanığın atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter derecede kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığından, sanık hakkındaki kamu davasında sanığın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan BERAATİNE,



- Sanık Abdulhamid Alo hakkında 5237 sayılı TCK’nın 86/1, 87/3, 62 ve 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince takdiren belirlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,



Gerekçeli kararın müşteki Cihad MUHAMMED'in tüm adreslerine tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde H.A.G.B. Kararı yönünden İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık, beraat kararı yönünden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı hususları ilanen tebliğ olunur. 15.09.2023

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Basın No: ILN01894126