T.C. İZMİR 4. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/6557 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/6557 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz;İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Limontepe mahallesinde, 38314 ada, 7 parselde kayıtlı, 104,00 m2 arsa üzerinde yapılmış , “avlulu ev” nitelikli taşınmazdır.

Taşınmazın 9720 sokak ile 9702 sokağın kesişiminde ,topografik olarak bulunduğu mahallenin yüksek eğimli kesiminde ; köşe parsel üzerinde dört cepheli olarak konumlandığı; taşınmazın mahallinde 9720 sokak cephesine göre ; bahçeli , kot 1 + zemin + normal kat olmak üzere her katta bağımsız tek dairenin bulunduğu toplam 3 kattan oluşan betonarme karkas niteliğinde bir yapı olduğu binanın yaklaşık 31 yıl fiili yaşına sahip olduğu

Taşınmazın 9720 sokak üzeri 22 numaralı demir kapılı girişi kullanılarak girilen zemin katındaki mesken 3 oda, salon, iki adet demir korkuluklu balkon, mutfak , banyo ve wc den oluşan kullanıma sahiptir.Pencereler demir korkuluklu ısıcam pvc doğrama , iç kapılar amerikan kapı, giriş kapısı çelik kapıdır. Dairenin karanlık odası bulunmamaktadır.Balkonda deniz manzarası mevcuttur.

Taşınmazın birinci katındaki meskende ; 3 oda, salon, üç adet balkon, oda kısmıyla birleştirilip kullanılan açık mutfak , banyo ve wc den oluşan kullanıma sahiptir. Balkonda deniz manzarası mevcuttur. Dairenin karanlık odası bulunmamakla birlikte; odaların tavan yüzeyinde da ciddi rutubet belirtileri tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu dairede iç kısımda kullanılan inşaat malzemelerinin nitelik olarak zemin kata göre daha yüksek kalite olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın 9702 sokak üzeri 1 numaralı demir kapılı girişi kullanılarak girilen kot 1 mesken ise iki oda, salon, mutfak , banyo ve wc den oluşan kullanıma sahiptir. İçerisinde bir ailenin kiracı olarak ikame etmekte olduğu taşınmazda kullanılan inşaat malzemelerinin büyük kısmı ileri derecede yıprandığı belirlenmiş olup , günün şartlarına uygun yeterli miktarda tadilat görmesi gerekmektedir.Yapının inşaat alanı yaklaşık olarak 300 m2 ölçülmüştür.

Adresi : Limontepe Mahallesi 9720 Sokak No:22 Karabağlar/İzmir Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 104,00 m2

İmar Durumu : Taşınmazın l/l000 Ölçekli Limontepe ve çevresi uygulama imar planında Konut bölgesinde bitişik nizam 2 katlı inşaat müsaadeli ve imar uygulaması görmesi gereken alanda kalan imar durumIu olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 2.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:20

28/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02001506