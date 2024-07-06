T.C. İZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İZMİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
DAVALILAR : 1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mimar Sinan Mah.9 Eylül Meydanı No : 9/1Kültürpark İçi 1 Nolu Hol Konak/ İZMİR
2- MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA
3- BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi Merkez/ İSTANBUL
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; TMK'nun 713. Maddesine göre tescil davası açılmış olup, verilen ara kararı gereğince,
Davaya konu İzmir ili, Bornova İlçesi, Işıklar (Karacaoğlan) Mahallesinde yer alan ve Mahkememiz dosyasına sunulan 25/05/2023 tarihli bilirkişi raporunda;
Dava konusu taşınmazın dava açma tarihindeki değerinin 1.336.300,00 TL olduğu,
Taşınmazlara parsel numarası verilerek tescili davası ile ilgili olarak,
Tescil koşullarının oluşup oluşmadığıni bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde itirazlarını TMK.'nun 713/4-5 maddesi gereğince bildirmeleri İLANEN tebliğ olunur. 03/06/2024
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Basın No: ILN02057449