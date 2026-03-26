T.C. İZMİR 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO : 2025/66
İLAN
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık, İhsan ve Levim oğlu, 19/04/1983 İzmir doğumlu TC Kimlik No: 52075478772 Talat BUDAK hakkında Mahkememizin 09/09/2025 tarihli 2021/382 Esas 2025/661 Karar sayılı ilamı ile;
2013 sayılı VUK'nun 359/a-2 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,
213 sayılı VUK'nun 359/b maddesi uyarınca 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,
Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.
