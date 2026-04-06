T.C. İZMİR 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2021/537

KARAR NO : 2025/896

SANIK : Seyit ATEŞ, Mustafa ve Ayşe oğlu, 05/02/1973 doğumlu,

TC Kimlik No:56569112814

SUÇU : Sahte belge düzenlemek

SUÇ TARİHİ : 2016, 2016 Yılları

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Mahkumiyet kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/09/2025 tarih 2021/537 esas 2025/896 sayılı kararı ile ile sanığın sahte belge düzenlemek suçundan 213 sayılı Vergi usul kanununun 359/b maddesi, 5237 sayılı TCK'nun 43/1. ve 62/1 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nun 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına, sanığın sabıka kaydında gözüken İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/431 Esas ve 2012/1123 Karar sayılı ilamı ile 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 08/04/2013 tarihinde kesinleştiği ve bu dosyada kamu davasının suç tarihinin 2016-2017 olması nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 58/2-b maddesi gereğince cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl dolmadığı sanığın mükerrer olduğu anlaşıldığından, 5237 Sayılı TCK'nın 58/6. maddesi gereğince, cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verildiği,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin 12/12/2025 tarih 2025/2608 esas 2025/2449 karar sayılı ilamı ile "sanığa Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre yapılan tebliğ işleminin usulüne uygun olmadığı anlaşıldığından öncelikle 5271 sayılı CMK'nın 34/2. madde ve fıkrasında belirtilen başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de belirtilmek suretiyle yöntemine uygun olarak istinaf dışı sanık Seyit Ateş'e gerekçeli kararın Dairemiz tevdii kararı ile birlikte usulüne uygun olarak tebliği sağlanarak dosyanın istinaf incelemesine gönderilmesi kaydıyla dosyanın ilk derece Mahkemesine tevdiine, karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,

Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde hükmü veren İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ayrıca bir başka ilk derece mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle İstinaf yasa yoluna başvurulabileceğinin ve başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

