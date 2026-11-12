T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/365 Esas

29.09.2026

Konu : dosya

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

19958260336 T.C. Kimlik Numaralı AHMET AĞIR'ın mirasçıları tespit edilemediği anlaşıldığından,

4721 Sayılı TMK'nın 594.maddesi uyarınca 19958260336 T.C. Kimlik Numaralı AHMET AĞIR'ın mirasçıları tespit edilemediğinden, birer ay ara ile 2 defa ilan yapılarak hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK'nın 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : AHMET AĞIR - 19958260336 İZMİR ili, ÇEŞME ilçesi, YENİMECİDİYE mah/köy, 14 Cilt, 65 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, SELİM ve KAMİLE oğlu/kızı, 01/07/1877 dogumlu,

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Basın No: ILN02568065